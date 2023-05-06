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СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля Прилепина

Лейла Алиева
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автомобиля Прилепина
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

По факту подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина в Нижегородской области Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в субботу, 6 мая.

— По факту подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин со своей семьей, Главным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело, — говорится в сообщении.

На место происшествия направлены следователи-криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра СК, передает Telegram-канал «Следком».

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался утром в этот же день. Известно, что взрывное устройство было установлено под днищем машины. При этом водитель писателя погиб.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, публицист в порядке. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства взрыва автомобиля писателя.

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