Обвиняемого по делу об избиении баскетболиста Шведа заключили под стражу

Фото: Пресс-служба прокуратуры Москвы

Обвиняемого по делу об избиении баскетболиста московского ЦСКА Алексея Шведа заключили под стражу. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в субботу, 6 мая.

— Обвиняемый и его защитник в судебном заседании возражали против заключения под стражу, просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест, — рассказала она.

По данным правоохранителей, совместно с тремя сообщниками обвиняемый напал на баскетболиста в центре столицы. После этого он попытался уехать из страны, однако был задержан в международном аэропорту «Жуковский».

Двух других молодых людей 2003 года рождения и подростка 2005 года рождения также подозревают в избиении баскетболиста, которое произошло на выходе из ресторана на Большой Никитской улице вечером 1 мая. Знаменитый баскетболист поссорился с группой людей, которые избили его в результате конфликта.

Подробнее о произошедшем — в материале «ВМ».