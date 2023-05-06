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СК квалифицировал покушение на Прилепина в Нижегородской области как теракт

Лейла Алиева
Происшествия
СК квалифицировал покушение на Прилепина в Нижегородской области как теракт
Фото: СК РФ

По факту подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина возбуждено уголовное дело по статье «Террористический акт». Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, около 11:00 в Нижегородской области взорвался автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. В результате инцидента писатель получил ранения, а водитель машины погиб. На данный момент пострадавший находится в больнице.

Следователи-криминалисты и специалисты-взрывотехники осматривают место происшествия. Также будут проведены судебные экспертизы, в частности биологическая, генетическая, физико-химическая и взрывотехническая, говорится на сайте ведомства.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, в результате произошедшего Прилепин получил незначительные переломы. Полиция уже задержала подозреваемого в подрыве.

Нижний Новгород Следственный комитет Терроризм Уголовные дела Взрывные устройства
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