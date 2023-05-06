Губернатор Нижнего Новгорода сообщил, что угрозы для здоровья Прилепина нет

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Писатель Захар Прилепин получил незначительные переломы в результате подрыва его автомобиля в Нижнем Новгороде, угрозы для здоровья нет. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

— У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь, — написал он в своем Telegram-канале.

Автомобиль, в котором находился Прилепин, взорвался утром 6 мая. Согласно предварительным данным, взрывное устройство было установлено под днищем машины. В результате инцидента водитель писателя погиб.

Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело. На месте происшествия работают следователи-криминалисты и сотрудники судебно-экспертного центра СК. Сотрудники правоохранительных органов уже задержали мужчину, подозреваемого в подрыве машины.