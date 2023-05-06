Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина задержали в Нижегородской области

Лейла Алиева
Происшествия
Подозреваемого в подрыве автомобиля Прилепина задержали в Нижегородской области
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Нижегородской области полицейские задержали мужчину, который подозревается в подрыве автомобиля писателя Захара Прилепина. Об этом в субботу, 6 мая, сообщает МВД.

Новость дополняется.

Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте