Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Премьера фильма «Расправляя крылья» пройдет в Музее Победы 8 мая

Евгений Жуков
Город
Премьера фильма «Расправляя крылья» пройдет в Музее Победы 8 мая
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В понедельник, 8 мая, в Музее Победы состоится премьера кинокартины «Расправляя крылья» в рамках II Майского фестиваля правильного кино. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Специальными гостями мероприятия станут актеры, сыгравшие главных героев ленты — Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие артисты, а также творческая группа.

Действие фильма происходит в 1943 году. Анна Петрова — боевая летчица, получившая тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Однако женщина приняла решение вернуться в тыл, где стала работать ведущим инженером на авиационном заводе. На предприятии в это время шла активная подготовка к испытаниям новых самолетов «Кречетов».

В Музее Победы в преддверии Дня Победы пройдет большая культурная программа. С 6 по 8 мая горожане смогут посетить патриотические концерты, спектакль и показы «Майского фестиваля правильного кино».

Кроме того, в преддверии 9 Мая музей развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику.

Кино Москва Музей Победы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте