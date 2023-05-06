Премьера фильма «Расправляя крылья» пройдет в Музее Победы 8 мая

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В понедельник, 8 мая, в Музее Победы состоится премьера кинокартины «Расправляя крылья» в рамках II Майского фестиваля правильного кино. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Специальными гостями мероприятия станут актеры, сыгравшие главных героев ленты — Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие артисты, а также творческая группа.

Действие фильма происходит в 1943 году. Анна Петрова — боевая летчица, получившая тяжелую травму позвоночника после того, как противник сбил ее самолет. Однако женщина приняла решение вернуться в тыл, где стала работать ведущим инженером на авиационном заводе. На предприятии в это время шла активная подготовка к испытаниям новых самолетов «Кречетов».

В Музее Победы в преддверии Дня Победы пройдет большая культурная программа. С 6 по 8 мая горожане смогут посетить патриотические концерты, спектакль и показы «Майского фестиваля правильного кино».

Кроме того, в преддверии 9 Мая музей развернул в фойе Государственного Кремлевского дворца две тематические выставки, приуроченные ко всенародному празднику.