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МВД: Задержанный по подозрению в причастности к взрыву автомобиля Прилепина уже был судим

Евгений Жуков
Происшествия
МВД: Задержанный по подозрению в причастности к взрыву автомобиля Прилепина уже был судим
Фото: МВД

Задержанный по подозрению в причастности к взрыву автомобиля писателя Захара Прилепина уже имел судимость. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Там также заявили, что розыск возможных соучастников подрыва автомобиля Прилепина в настоящее время продолжается.

Новость дополняется.

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