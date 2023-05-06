МВД: Задержанный по подозрению в причастности к взрыву автомобиля Прилепина уже был судим

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Задержанный по подозрению в причастности к взрыву автомобиля писателя Захара Прилепина уже имел судимость. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Там также заявили, что розыск возможных соучастников подрыва автомобиля Прилепина в настоящее время продолжается.

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