Путешествуем ВМесте
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Приметы и советы
МВД: Задержанный по подозрению в причастности к взрыву автомобиля Прилепина уже был судим
Задержанный по подозрению в причастности к взрыву автомобиля писателя Захара Прилепина уже имел судимость. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.
Там также заявили, что розыск возможных соучастников подрыва автомобиля Прилепина в настоящее время продолжается.
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