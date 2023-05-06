Погибший при взрыве машины Прилепина водитель был бойцом луганских ополченцев

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Водитель политика и писателя Захара Прилепина Александр Шубин, погибший при взрыве машины, был бойцом луганских ополченцев. Об этом сообщили в пресс-службе писателя.

— В его машине произошел взрыв, в результате которого погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона «Оплот» Росгвардии Александр Шубин, позывной «Злой», — говорится в заявлении пресс-службы.

В 2014 году Шубин, не окончив последний класс школы, принял решение присоединиться к ополчению. По информации пресс-службы Прилепина, молодой человек служил в разведке, после чего попал в роту «Мангуст». Отмечается, что в 2016 году Шубин перешел в батальон Прилепина, который размещался в Донецке.

Утром 6 мая машина, в которой находился писатель, взорвалась в Нижнем Новгороде. По информации некоторых средств массовой информации, происшествие случилось на трассе в Борском районе. Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту случившегося уголовное дело.