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Бесплатный спектакль театра «Et Cetera» пройдет в Музее Победы 7 мая

Евгений Жуков
Город
Бесплатный спектакль театра «Et Cetera» пройдет в Музее Победы 7 мая
Фото: Пресс-служба Музея Победы
Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В воскресенье, 7 мая, Музей Победы приглашает всех желающих на выступление театра «Et Cetera», приуроченное к 78-й годовщине Великой Победы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Артисты театра, которому в этом году исполнилось 30 лет, представят программу «Русская дорога». Гости музея смогут присоединиться к мероприятию совершенно бесплатно.

Зрители услышат произведения Геннадия Шпаликова, Константина Симонова, Булата Окуджавы и Марины Цветаевой. Актеры также прочтут трогательные письма с фронта Великой Отечественной войны.

Программа «Русская дорога» будет представлена в рамках музейного проекта «Память Победы», направленного на развитие театрального искусства среди посетителей и гостей Музея Победы.

Кроме того, 8 мая в данном учреждении состоится премьера кинокартины «Расправляя крылья» в рамках II Майского фестиваля правильного кино. Специальными гостями мероприятия станут актеры, сыгравшие главных героев ленты — Катерина Шпица, Александр Горбатов, Кирилл Запорожский и другие артисты, а также члены творческой группы.

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