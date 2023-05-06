МИД РФ возложил ответственность за теракт против Прилепина на США и Украину

Фото: МИД РФ

Руководство Соединенных Штатов и Украины в первую очередь несут ответственность за террористический акт, совершенный против писателя Захара Прилепина. Об этом говорится в опубликованном в субботу, 6 мая, заявлении Министерства иностранных дел РФ.

— Теракт против Евгения Николаевича (Захара — прим. «ВМ») Прилепина является очередным проявлением того системного подхода к устранению идейных оппонентов, который стараниями Вашингтона с 2014 года активно насаждался на Украине, став базовым рефлексом киевского режима, — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство обратило внимание, что американская сторона к настоящему моменту до сих пор не осудила «очередной теракт в отношении российского журналиста», что, по мнению российского МИД, является «саморазоблачительным» фактом. В таким вопросах, подчеркнули в министерстве, молчание «международных организаций недопустимо», передает официальный сайт МИД.

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40, сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».