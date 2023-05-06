Что известно о покушении на писателя Захара Прилепина

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Утром в субботу, 6 мая, автомобиль, в котором находился писатель и политик Захар Прилепин, взорвался в Нижегородской области. ЧП произошло в 10:40, сработало взрывное устройство, прикрепленное к машине. Что известно о случившемся — в материале «Вечерней Москвы».

Спустя некоторое время после происшествия к расследованию оперативно подключился Следственный комитет России. По факту инцидента было возбуждено уголовное дело. На место взрыва была немедленно выслана группа профильных специалистов.

Позже появились первые кадры с места трагедии. На опубликованных снимках видно, как на местности разбросаны части автомобиля. Сама машина перевернулась, а ее переднюю часть оторвало.

Через несколько часов после взрыва в Нижегородской области сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которого подозревали в совершении преступления. По данным ведомства, задержанный уже был ранее судим.

По факту произошедшего высказался губернатор региона Глеб Никитин. Политик сообщил, что Прилепин получил некоторые травмы, но угроза жизни писателя отсутствует.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники СК РФ квалифицировали данный инцидент как террористический акт. Отмечается, что за рулем находился не сам писатель, а его водитель Александр Шубин, имеющий позывной «Злой». В результате ЧП Шубин погиб. Мужчина был бойцом луганских ополченцев. Кроме того, ряд СМИ сообщают, что вместе с политиком в машине якобы ехала и его дочь, однако за несколько минут до детонации она вышла из авто.

Во второй половине дня врачи нижегородской больницы имени Семашко начали готовить Прилепина к операции. Специалисты диагностировали у пострадавшего тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы.

Позже во время прочесывания лесополосы в районе ЧП оперативники задержали второго подозреваемого в покушении на убийство писателя. Также в этом время начались обыски по нескольким адресам, которые представляют собой явочные квартиры, указанные задержанными.

Один из подозреваемых, Александр Пермяков, в ходе допроса с представителями органов признался, что работал по заданию спецслужб Украины. Кроме того, он сознался, что заложил взрывное устройство «на дороге по пути следования автомобиля Прилепина», после чего спешно скрылся с места преступления.

Вечером 6 мая глава Нижегородской области Никитин сообщил, что врачи успешно прооперировали Прилепина. По его словам, писателя ввели в медикаментозный сон, чтобы он мог быстрее восстановиться.