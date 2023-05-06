Контузия обоих легких и переломы: появились подробности о состоянии Прилепина после теракта

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Писателя и политика Захара Прилепина, на которого утром 6 мая было совершено покушение, оперируют врачи нижегородской больницы имени Семашко.

Специалисты диагностировали у пострадавшего тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы.

Писатель поступил в медицинское учреждение в ясном сознании. Медики провели интубацию и приступили к проведению операции, передает Telegram-канал «112».

Утром 6 мая машина, в которой находился писатель, взорвалась в Нижнем Новгороде. По информации некоторых средств массовой информации, происшествие случилось на трассе в Борском районе. Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту случившегося уголовное дело.

В результате происшествия погиб водитель Прилепина Александр Шубин, имеющий позывной «Злой». Мужчина был бойцом луганских ополченцев.