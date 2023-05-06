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Задержан второй подозреваемый в покушении на убийство Прилепина

Евгений Жуков
Происшествия
Задержан второй подозреваемый в покушении на убийство Прилепина
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Задержан второй подозреваемый в покушении на убийство писателя Захара Прилепина. Его обнаружили во время прочесывания лесополосы. Об этом стало известно в субботу, 6 мая.

В настоящее время с задержанным мужчиной правоохранители проводят оперативные действия. Кроме того, в Москве сейчас проходят обыски по нескольким адресам, которые представляют собой явочные квартиры, которые указали подозреваемые, передает Telegram-канал «112».

Несколькими часами ранее был задержан первый подозреваемый в причастности к взрыву автомобиля Захара Прилепина. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, этот мужчина уже имел судимость.

Утром в субботу, 6 мая, машина, в которой находился писатель, взорвалась в Нижнем Новгороде. Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту случившегося уголовное дело.

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