После успешной операции Прилепина ввели в медикаментозный сон для восстановления

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Врачи успешно прооперировали писателя Захара Прилепина. Об этом в субботу, 6 мая, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, писателя ввели в медикаментозный сон, чтобы он мог быстрее восстановиться.

— Наши нижегородские медики в консультациях с московскими федеральными центрами сделали все возможное очень оперативно, провели диагностику. Операция прошла успешно, после операции Захар приходил в себя. Он сейчас введен в медикаментозный сон для того, чтобы быстрее восстанавливаться, — заявил Никитин на своей странице в Telegram.

Утром в субботу, 6 мая, машина, в которой находился писатель, взорвалась в Нижнем Новгороде. Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту случившегося уголовное дело. Ведомство уже квалифицировало данный инцидент как террористический акт.

Позже поступила информация, что специалисты диагностировали у Прилепина тяжелую сочетанную травму, минно-взрывное ранение, контузию обоих легких, а также многочисленные переломы и ушибы.