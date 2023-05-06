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Задержанный по подозрению в покушении на Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины

Евгений Жуков
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Задержанный по подозрению в покушении на Прилепина признался в работе на спецслужбы Украины
Фото: СК РФ

Александр Пермяков, которого задержали по подозрению в покушении на российского писателя Захара Прилепина, признался, что работал по заданию спецслужб Украины. Об этом в субботу, 6 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По словам Пермякова, он заложил взрывное устройство «на дороге по пути следования автомобиля Прилепина», после чего спешно скрылся с места преступления. Немного позднее Пермяков был задержан сотрудниками правоохранительных органов, когда выходил из леса в другом населенном пункте.

В настоящее время оперативники продолжают допрос Пермякова. Сейчас он дает показания по обстоятельствам совершенного преступления. Также профильные специалисты пытаются установить остальных лиц, причастных к теракту, передает официальный сайт СК РФ.

Утром в субботу, 6 мая, машина, в которой находился писатель, взорвалась в Нижнем Новгороде. Следственный комитет Российской Федерации возбудил по факту случившегося уголовное дело. Ведомство уже квалифицировало данный инцидент как террористический акт.

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