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Летевший из Минвод в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам

Евгений Жуков
Происшествия
Летевший из Минвод в Москву самолет вынужденно сел в Волгограде по техническим причинам
Фото: Unsplash

Самолет, летевший из Минеральных Вод в Москву, по техническим причинам совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда. Об этом в субботу, 6 мая, сообщила пресс-секретарь волгоградского аэропорта Анастасия Голодова.

— 6 мая 2023 рейс авиакомпании «Сибирь» 2170, следовавший по маршруту Минеральные Воды — Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 по техническим причинам, — говорится в заявлении.

По словам Голодовой, посадка судна происходила в штатном режиме. В настоящее время пассажиры ожидают в здании аэропорта. Представители воздушной гавани планируют отправить их резервным бортом около 01:30 7 мая, передает ТАСС.

В минувшую среду самолет российской авиакомпании Red Wings, следовавший из Стамбула в Москву, также совершил экстренную посадку в аэропорту Сочи. Посадка судна произошла по техническим причинам. Пострадавших в результате инцидента среди пассажиров не было.

Днем ранее в аэропорту Читы из-за внепланового открытия аварийного выхода задержали рейс в Москву. Причиной такого решения стало действие одной из пассажирок — женщина дернула за рычаг двери, и она открылась.

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