«Вылетишь из студии»: Гордон набросился на участницу шоу «Мужское / Женское»

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Телеведущий программы «Мужское / Женское» на Первом канале Александр Гордон грубо общался с приглашенной женщиной, у которой отобрали ребенка.

Женщина в ходе передачи стала резко разговаривать с телеведущей Юлией Барановской. Звезда была удивлена подобным обращением и не нашлась, что ответить. Ей на помощь пришел коллега. Он жестко ответил гостье шоу, пригрозив вызвать охрану.

«Если ты продолжишь хамить, ты вылетишь из этой студии! Потому что слова правды не сказала здесь еще», — обратился к женщине ведущий.

Его слова произвели должный эффект, и женщина замолчала. Выводить ее из студии не пришлось, передает «Экспресс газета».

Программа «Мужское/Женское» выходит на Первом канале около восьми лет. Ведущие Александр Гордон и Юлия Барановская вместе с приглашенными экспертами обсуждают сложные истории из жизни россиян. Одна из передач вызвала негодование зрителей, они даже потребовали руководство канала уволить телеведущих.