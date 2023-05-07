Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Пьяный мужчина в Тольятти открыл стрельбу на набережной

Юлия Курганова
Происшествия
Пьяный мужчина в Тольятти открыл стрельбу на набережной
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Вечером в субботу, 6 мая, в городе Тольятти Самарской области пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета на набережной. Об этом сообщили РЕН ТВ в МВД.

По словам очевидцев, житель Тольятти пытался пройти в ночной клуб. Но охранники не пустили его. Тогда он достал пистолет и решил «напугать» их.

— Хотел напугать охранников, а потом сбежал. Мужчину задержали стражи порядка. Никого ранить он не успел, — сообщили РЕН ТВ в местном отделении МВД.

В настоящее время с задержанным мужчиной работают правоохранительные органы. Проводится проверка.

В Москве ранним утром 5 мая неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские приехали на вызов на Профсоюзную улицу. Там якобы злоумышленники попробовали вскрыть банкомат, но сработала система сигнализации.

Когда правоохранители прибыли, неизвестные начали стрельбу, а потом скрылись с места случившегося.

Самарская область Полиция Стрельба
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Укрепить семью деньгами: в Госдуме предложили платить за долгую жизнь в браке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Игорь Черницкий
Игорь Черницкий

Работа настоящих мужчин: престиж военной профессии достиг высочайшего уровня

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Старая модель на новый лад: получится ли отказаться от Болонской системы образования

Все мнения
О проекте