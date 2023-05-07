Пьяный мужчина в Тольятти открыл стрельбу на набережной

Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва

Вечером в субботу, 6 мая, в городе Тольятти Самарской области пьяный мужчина открыл стрельбу из пистолета на набережной. Об этом сообщили РЕН ТВ в МВД.

По словам очевидцев, житель Тольятти пытался пройти в ночной клуб. Но охранники не пустили его. Тогда он достал пистолет и решил «напугать» их.

— Хотел напугать охранников, а потом сбежал. Мужчину задержали стражи порядка. Никого ранить он не успел, — сообщили РЕН ТВ в местном отделении МВД.

В настоящее время с задержанным мужчиной работают правоохранительные органы. Проводится проверка.

В Москве ранним утром 5 мая неизвестные открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Полицейские приехали на вызов на Профсоюзную улицу. Там якобы злоумышленники попробовали вскрыть банкомат, но сработала система сигнализации.

Когда правоохранители прибыли, неизвестные начали стрельбу, а потом скрылись с места случившегося.