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«Билеты никто не покупает, все плюются»: политик Худяков назвал причину провала Литвиновой в Европе

Юлия Курганова
Общество
«Билеты никто не покупает, все плюются»: политик Худяков назвал причину провала Литвиновой в Европе
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Актриса Рената Литвинова после начала спецоперации уехала из России в Европу. Она живет во Франции. В Париже у артистки имеется квартира.

Звезда пытается зарабатывать за границей. В начале года она открыла интернет-магазин, где выставила на продажу некоторые личные вещи, рисунки с автографами и сценарии. Также знаменитость поставила спектакль «Кактус» в местном театре.

Премьера постановки состоялась еще 30 сентября прошлого года. Ходят слухи, что спектакль провалился после премьеры. По словам политика и общественного деятеля Романа Худякова, «билеты никто не покупает, все плюются».

В Сети опубликовали несколько фрагментов поставки Литвиновой. Говорят, что проект немного доработали. На видео артистка ходит вокруг огромного кактуса из фанеры и произносит монологи.

— И говорит с ним, как с любимым мужчиной, отчаянно жеманничая. И так весь моноспектакль, который она сама написала, поставила, и теперь собирает евро со зрителей. Такие спектакли показывать только в сумасшедших домах, — заявил Худяков.

Он назвал причину провала актрисы. Политик усомнился в наличии у звезды таланта. Литвинова, по его мнению, всем обязана режиссерам Алексею Балабанову и Александру Митте. Без фильма «Мне не больно» и сериала «Граница. Таежный роман» о ней никто бы сегодня и не вспомнил, высказался Худяков в Telegram-канале.

Еще в январе сообщалось, что в Париже идет бурное обсуждение премьеры спектакля «Кактус» с Ренатой Литвиновой. Европейцы были в восторге от постановки, но были и те, кто серьезно раскритиковал постановку. Так, публицист Михаил Шахназаров назвал актрису бездарной.

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