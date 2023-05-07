«Украины не будет»: пользователи Twitter возмутились обещанием фон дер Ляйен Киеву

Фото: flickr/european_parliament

Пользователи социальной сети Twitter негативно оценили заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о восстановлении Украины.

— Провела продуктивную встречу с премьером Украины Денисом Шмыгалем. Мы обсудили поддержку Евросоюза в восстановлении и реконструкции Украины в преддверии конференции по восстановлению в Лондоне. ЕС остается непоколебимым в своем стремлении помочь Украине отстроить страну, — написала она.

Пользователи раскритиковали ее за такое заявление.

«Бла-бла-бла. Мир на стороне России. Точка!» — высказался юзер Abunwasi.

«Больше отмывания денег через восстановление Украины», — возмутился пользователь HouseHeadFoLife.

«Украины больше не будет, вам нечего будет отстраивать», — прокомментировал Robert Ireland.

«Пустая трата денег», — заявил Gary.

В Лондоне 21-22 июня запланирована конференция URC 2023, которая будет посвящена вопросам восстановления городов и инфраструктуры на Украине.

Пользователей Twitter возмутило обращение Минобороны Украины к королю Великобритании Карлу III. Представители ведомства разместили пост со словами «Боже, храни короля». К нему приложили рисунок Карла III, который одет в пиджак в цветах украинского флага с гербом Украины, держащего в руке игрушечный истребитель Eurofighter.