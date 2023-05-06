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«Вас никто не спасет»: пользователи высмеяли Украину после обращения ВСУ к Карлу III

Юлия Курганова
В мире
«Вас никто не спасет»: пользователи высмеяли Украину после обращения ВСУ к Карлу III
Фото: president.gov.ua

Пользователей социальной сети Twitter возмутило обращение Минобороны Украины к королю Великобритании Карлу III.

Представители ведомства разместили пост со словами «Боже, храни короля». К нему приложили рисунок короля Великобритании, который одет в пиджак в цветах украинского флага с гербом Украины, держащего в руке игрушечный истребитель Eurofighter.

Пользователи раскритиковали эту публикацию.

«Никакого больше оружия для Украины», — призвал Gerald Celente

«Король предпочел бы изображение, на котором он бы держал голубя мира вместо военного самолета. Вы так не считаете?» — задала вопрос abir eltaief.

«Теперь никто вас не спасет», — написал Bibekananda Patra.

«Опять вы попрошайничаете. Смешно», — высказалась Jacque Line.

Пользователи соцсети Twitter отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского, в котором он написал о победе над РФ. Они негативно оценили его заявление.

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