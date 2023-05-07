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Приметы и советы

DWN: Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение

Полина Пашкина
В мире
DWN: Польша всячески провоцирует Россию на военное столкновение
Фото: Unsplash

Польша различными способами провоцирует Российскую Федерацию на военное столкновение. Оно может привести к катастрофическим последствиям. Такое мнение выразил обозреватель Deutsche Wirtschafts Nachrichten Рональд Баразон.

По его словам, Варшава затеяла игру, опасности которой не понимают союзники Польши.

— Польша сегодня прилагает большие усилия, чтобы спровоцировать нападение России и тем самым отомстить стране с помощью НАТО в третьей мировой войне, — пишет Баразон.

Обозреватель отметил, что новый военный конфликт в мире может привести к гибели миллионов людей, при этом большая часть территорий станет непригодной для жизни. Это, добавил Баразон, не принесет разжигателям столкновения в Польше никакого триумфа.

Польша постепенно становится плацдармом, оказывающим Украине военную помощь. Кроме поставок оружия, Варшава также отправляет на Украину своих наемников, заявили в МИД РФ.

Может ли у Польши быть собственный интерес касательно участия в украинском конфликте, в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

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