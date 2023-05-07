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Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года

Полина Пашкина
Экономика
Россия вернулась в десятку крупнейших экономик мира впервые с 2014 года
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Впервые с 2014 года Российская Федерация вновь оказалась в десятке крупнейших экономик мира. Информацию об этом в воскресенье, 7 мая, сформировали на основе данных Всемирного банка и национальных статистических служб.

Согласно представленным данным, Россия произвела товаров и услуг на 2,3 триллиона долларов. Это позволило стране занять восьмое место по данному показателю. В 2014 году РФ занимала девятое место по внутреннему валовому продукту (ВВП) в размере 2,05 триллиона долларов, а в 2021 году Россия оказалась на 11-м месте.

В тройку лидеров по ВВП по итогам 2022 года вошли Соединенные Штаты Америки (25,46 триллиона долларов), Китай (17,94 триллиона) и Япония (4,17 триллиона).

Из десятки лидеров мира по уровню экономики вышла Южная Корея. Страна заняла лишь 13-е место, передает РИА Новости.

По данным национальных центробанков и статистических служб, согласно итогам 2022 года уровень внешнего долга по отношению к ВВП в России упал до исторически минимальных значений — 16,6 процента. При этом более низкий показатель зафиксировали только в Китае, где за год внешний долг сократился с 15,4 до 13,7 процента.

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