Школу на 375 мест построят в районе Филевский Парк

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Москва, Багратионовский проезд, 10 Карта всех событий

В столичном районе Филевский Парк планируется построить новую школу. В ней смогут проходить обучение 375 учеников. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Проект строительства здания уже согласован. Образовательное учреждение в Багратионовском проезде будет четырехэтажным.

— Здание возведут за счет городского бюджета. В будущей школе будут обучаться дети с пятого по девятый класс. Строители обустроят многофункциональный атриум, где будут проводить различные мероприятия. В дополнение к нему организуют технический центр, две артистические и кладовую, — сообщила Яковлева.

Для школьников подготовят кабинеты иностранного языка, естествознания и основ программирования. Также в учреждении обустроят зоны моделирования и конструирования, физического эксперимента, биолого-химического практикума, астрономии и астрофизики.

Ребята смогут посещать различные лаборатории, включая физическую и биохимическую, многофункциональный библиотечный центр с помещениями для занятий и медиатекой, ИТ-полигон.

В рамках строительства также планируется обустроить тротуары, проезды, спортивные площадки. На территории школы установят малые архитектурные формы и наружное освещение. Специалисты проведут благоустройство: разобьют газоны и цветники, высадят деревья и кустарники, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще одну школу планируют достроить до конца года в Троицке. Она будет рассчитана на 2100 учеников.