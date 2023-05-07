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Приметы и советы

Регулируемый сброс воды начали на Каховской ГЭС

Полина Пашкина
В мире
Регулируемый сброс воды начали на Каховской ГЭС
Фото: shutterstock

Для снижения резко поднявшегося уровня Каховского водохранилища на Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) приступили к регулируемому сбросу воды. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в администрации Новокаховского городского округа.

Уровень воды в Каховском водохранилище поднялся до критической отметки в связи с половодьем. Помимо всего прочего, этому поспособствовали сброс воды с подконтрольных киевским властям ГЭС выше по течению Днепра и обстрелы Каховской ГЭС со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

— С плотины Каховской ГЭС начался регулируемый сброс воды из водохранилища. Уровень воды в Каховском водохранилище падает. Информация об этом поступила поздно ночью, — рассказали в администрации.

Военные смогли частично решить проблему с ремонтным затвором и поднять задвижку на головной станции Северо-Крымского канала в Таврийске. Некоторую часть воды направили в уцелевшие трубопроводы Каховского магистрального канала в Любимовке, передает Telegram-канал «Администрация Новокаховского городского округа».

5 мая советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что вероятный прорыв дамбы из-за рекордно высокого уровня воды в Каховском водохранилище может привести к затоплению территории Запорожской атомной электростанции. Он отметил, что также пострадать могут и несколько больших населенных пунктов.

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