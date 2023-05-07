Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии украинской ДРГ на аэродроме в Ивановской области

Полина Пашкина
Происшествия
ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии украинской ДРГ на аэродроме в Ивановской области
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ пресекли попытку диверсии, которую планировала украинская разведка. Ее собирались провести с использованием дронов на аэродроме в Ивановской области. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает ЦОС ФСБ.

Целью украинской разведки были самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Участников диверсии координировали и руководили ими сотрудники спецслужб Украины. Согласно плану, самодельные взрывные устройства должны были быть доставлены из Черниговской области на легкомоторном самолете.

Сотрудники ФСБ задержали пилота и участников диверсионной группы в момент передачи средств поражения, которую организовали после посадки в Тульской области, передает РИА Новости.

Еще одна диверсионная группа готовила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Сотрудники ФСБ пресекли их деятельность на этапе подготовки. Правоохранители при обыске изъяли подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие к нему.

Украина ФСБ Россия МВД
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Все мнения
О проекте