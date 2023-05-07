ФСБ и МВД пресекли попытку диверсии украинской ДРГ на аэродроме в Ивановской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Сотрудники Федеральной службы безопасности России во взаимодействии с Министерством внутренних дел РФ пресекли попытку диверсии, которую планировала украинская разведка. Ее собирались провести с использованием дронов на аэродроме в Ивановской области. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщает ЦОС ФСБ.

Целью украинской разведки были самолеты радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Участников диверсии координировали и руководили ими сотрудники спецслужб Украины. Согласно плану, самодельные взрывные устройства должны были быть доставлены из Черниговской области на легкомоторном самолете.

Сотрудники ФСБ задержали пилота и участников диверсионной группы в момент передачи средств поражения, которую организовали после посадки в Тульской области, передает РИА Новости.

Еще одна диверсионная группа готовила теракт в отношении одного из руководителей Запорожской АЭС. Сотрудники ФСБ пресекли их деятельность на этапе подготовки. Правоохранители при обыске изъяли подготовленное к применению взрывное устройство, а также автоматическое стрелковое оружие к нему.