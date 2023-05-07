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В МИД Турции заявили об отказе от предложения США отправить C-400 на Украину

Полина Пашкина
В мире
В МИД Турции заявили об отказе от предложения США отправить C-400 на Украину
Фото: Unsplash

Соединенные Штаты Америки предлагали Турции отправить ее полковые комплекты С-400 на Украину. Однако Анкара отказалась от этой идеи. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу.

По его словам, Анкаре поступало несколько предложений от США насчет полковых комплектов С-400. В частности, Штаты просили предоставить над ними контроль.

— Это предложение, затрагивающее нашу независимость. Где тогда наша независимость? Нам даже предлагали отправить их на Украину. Мы сказали — нельзя. Такие предложения были, — сообщил Чавушоглу.

Глава МИД Турции рассказал, что в случае согласия с США касательно C-400 у Анкары не было бы разногласий и проблем с Вашингтоном, передает издание Habertürk.

В 2019 году Турция приобрела у России комплекс С-400. Этот факт мог стать причиной дополнительных санкций для Анкары со стороны Вашингтона. Турция заранее начала готовиться к ограничениям. В частности, в стране заблаговременно закупили запчасти к ранее приобретенному в США вооружению, а также рассматривали возможность приобретения у России самолетов, в случае если американская сторона откажется поставлять истребители F-35.

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