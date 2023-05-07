«На абсолютно голом Витасе»: Седокова рассказала о развлечении подруги из «ВИА Гры»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Популярность группы «ВИА Гра» существенно выросла, когда собрался ее так называемый золотой состав — Анна Седокова, Надежда Грановская и Вера Брежнева. Популярность и слава довели одну из участниц до безумства и авантюр. Об этом рассказала Анна Седокова спустя 20 лет после ухода из группы.

По словам певицы, одна из девушек, имя которой она решила не называть, часто селилась с ней в номере во время гастролей. Седокова намекнула, что это большегрудая звезда, которая была частой гостьей всех столичных вечеринок.

В один из вечеров после концерта, где группа выступала с другими артистами, Седокова отдыхала в гостиничном номере, когда ее покой нарушила необычная картина.

— В номер просто въезжает. Голая. На абсолютно голом Витасе, стоящем на четвереньках. И она такая: «Е-ху!» Я открываю глаза и не понимаю — как, что... Спрашиваю: «Как дела?» Она говорит: «Круто-круто!». И куда-то исчезают просто, — описала выходку своей коллеги Седокова в передаче Азамата Мусагалиева «Я себя знаю!».

Певица утверждает, что до сих пор из-за этого воспоминания она не может спокойно смотреть на Витаса. Все 20 лет ее преследует подобная картина.

Творчество Седоковой недавно раскритиковал певец Андрей Губин. Он заявил, что у артистки, как и у Полины Гагариной, нет хороших песен.