В Польше заявили о перехвате их пограничного самолета российским Су-35

Фото: Минобороны РФ

Российский истребитель Су-35 перехватил польский самолет Turbolet L-410 в небе над Черным морем. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в штабе пограничной службы Польши.

По их данным, инцидент произошел 5 мая в ходе операции «Фронтекс», проходившей под командованием Румынии. Отмечается, что во время полета российский Су-35 три раза подлетел к польскому самолету на небезопасное расстояние, совершив тем самым «агрессивные и опасные маневры».

— В результате этого события в самолете Польской пограничной службы возникла большая турбулентность. Экипаж из пяти офицеров Польской пограничной службы потерял управление самолетом и потерял высоту, — рассказали в пограничной службе.

Подчеркивается, что пилоты проявили «отличные навыки и особенно большое хладнокровие», что позволило посадить самолет без происшествий, говорится на сайте ведомства.

Похожий инцидент произошел 13 апреля. Российский сверхзвуковой истребитель МиГ-31 сопроводил над Баренцевым морем патрульный самолет «Посейдон» Воздушных сил Норвегии. После разворота иностранного военного самолета от госграницы РФ российский МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования.