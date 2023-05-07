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Приметы и советы

Врач Гуреева назвала три продукта, которые уменьшат скачки сахара после еды

Виктория Родимкина

Сюжет: 

Еда
Общество
Врач Гуреева назвала три продукта, которые уменьшат скачки сахара после еды
Фото: Unsplash

Врач-эндокринолог Антонина Гуреева рассказала, что некоторые продукты, от соевого молока до клубники, могут быть особенно эффективными в сдерживании резкого повышения уровня сахара в крови.

По ее словам, диетические корректировки могут помочь при контроле уровня глюкозы в крови. При лечении и профилактике диабета второго типа могут помочь любые цельные растительные продукты.

— Мы должны думать о «пищевом пакете», то есть о том, что пища, которую мы едим, содержит в целом — с чем еще она связана, а не только об одном или двух определенных питательных веществах, которые она содержит, таких как железо или белок, — заявила Гуреева.

Так, врач считает, что клетчатка очень эффективна при заболевании, так как может контролировать уровень сахара в крови.

В списке продуктов, которые могут помочь, оказались тофу и соевый белок, бобовые, в том числе фасоль, чечевица и нут, а также ягоды, пишет МедикФорум.

Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», опасно ли сейчас покупать клубнику и как выбрать натуральную.

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