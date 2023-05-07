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Приметы и советы
Крупный пожар произошел на стройке в районе Очаково-Матвеевское
Москва, микрорайон Очаково Карта всех событий
На стройке в столичном районе Очаково-Матвеевское произошел крупный пожар. Об этом в воскресенье, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
По его информации, возгорание произошло по адресу проезд Стройкомбината, 1. Густой черный дым распространился по району.
Пожар начался с возгорания строительных материалов. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.
Другой пожар произошел в деревне Крекшино Новомосковского административного округа в субботу, 6 мая. Прибывшие на место 12 пожарных расчетов ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.
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