Крупный пожар произошел на стройке в районе Очаково-Матвеевское

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Москва, микрорайон Очаково Карта всех событий

На стройке в столичном районе Очаково-Матвеевское произошел крупный пожар. Об этом в воскресенье, 7 мая, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

По его информации, возгорание произошло по адресу проезд Стройкомбината, 1. Густой черный дым распространился по району.

Пожар начался с возгорания строительных материалов. Площадь пожара составляет около 150 квадратных метров.

Другой пожар произошел в деревне Крекшино Новомосковского административного округа в субботу, 6 мая. Прибывшие на место 12 пожарных расчетов ликвидировали возгорание на площади 100 квадратных метров.