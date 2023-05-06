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Здание по производству поддонов и мебели загорелось в районе Крекшино

Юлия Курганова
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Здание по производству поддонов и мебели загорелось в районе Крекшино
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Крекшино Карта всех событий

Здание по производству поддонов и мебели горит в Новой Москве, в районе Крекшино. Об этом «Вечерней Москве» в субботу, 6 мая, сообщил источник в экстренных службах города.

Уточняется, что на месте происшествия работает 12 пожарных расчетов.

Позже сообщили, что сотрудники МЧС локализовали возгорание.

В Москве ранним утром 5 мая на улице Василисы Кожиной загорелись несколько бытовок. Известно, что пожар произошел напротив дома № 22. Возгорание удалось оперативно ликвидировать.

Серьезный пожар произошел в административном здании на улице Ереванской в Москве. Все люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей на место происшествия. На данный момент нет никакой информации о том, что в огне мог кто-то пострадать. Известно, что общая площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров.

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