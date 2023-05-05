В московском Царицыно удалось ликвидировать пожар в административном здании

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Москва, Ереванская улица, 17с2 Карта всех событий

Сильный пожар, который произошел в административном здании на территории московского района Царицыно, удалось ликвидировать. Об этом в беседе с РИА Новости рассказали в в пресс-службе МЧС России.

Пожар произошел в административном здании на улице Ереванской в Москве. Все люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей на место происшествия. На данный момент нет никакой информации о том, что в огне мог кто-то пострадать. Известно, что общая площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров.

— Однако за последние часы огонь удалось локализовать, говорится в сообщении агентства.В 0.14 пожар был ликвидирован, — сказал собеседник агентства.

В связи с пожаром на Ереванской улице, в районе дома №17с2, движение на участке полностью перекрыто. Кроме того, автобусы маршрутов № 844 и с823 следуют по измененному маршруту. Пешеходам, оказавшимся в районе происшествия, рекомендуется быть как можно внимательнее и слушать объявления водителей.

Столичная прокуратура взяла под контроль установление причин и обстоятельств пожара в административном здании в районе Царицыно.