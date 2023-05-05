В Москве ликвидировали пожар на улице Василисы Кожиной

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Москва, улица Василисы Кожиной, 22 Карта всех событий

В Москве ранним утром 5 мая возник пожар на улице Василисы Кожиной. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник в экстренных службах российской столицы.

Известно, что напротив дома №22 загорелись несколько бытовок. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. По предварительным данным, никто не пострадал. Причины возгорания сейчас выясняются.

Серьезный пожар произошел в административном здании на улице Ереванской в Москве. Все люди успели эвакуироваться еще до приезда спасателей на место происшествия. На данный момент нет никакой информации о том, что в огне мог кто-то пострадать.Известно, что общая площадь пожара составила порядка 300 квадратных метров.

В связи с пожаром на Ереванской улице, в районе дома №17с2, движение на участке полностью перекрыто. Кроме того, автобусы маршрутов № 844 и с823 следуют по измененному маршруту. Пешеходам, оказавшимся в районе происшествия, рекомендуется быть как можно внимательнее и слушать объявления водителей.