Более 20 платформ для маломобильных граждан установят в домах на юго-востоке Москвы

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В домах в Юго-восточном административном округе (ЮВАО) Москвы установят 22 подъемные платформы для маломобильных граждан. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил заместитель руководителя столичного Департамента капитального ремонта Михаил Лачинов.

Отмечается, что сразу 10 платформ появятся в районе Марьино. Другие подъемники установят в Выхино-Жулебине, Люблине, Лефортове, Капотне и Печатниках.

Отмечается, что с начала 2023 года в ЮВАО уже установили ряд платформ. В частности, три из них появились в Печатниках, две — в Выхино-Жулебине и одна в Лефортове. Кроме того, уже началась установка трех конструкций в Марьине.

— Выполняются и другие виды работ, среди них установка пандусов и поручней, а также дверей с доводчиками, которые можно открыть дистанционно. Все это позволяет человеку на коляске заехать в подъезд без посторонней помощи. Кроме того, для безопасности монтируются системы визуального и диспетчерского контроля, чтобы следить за процессом спуска и подъема, — рассказал Лачинов, чьи слова приводит официальный сайт мэра Москвы.

Кроме того, до конца 2023 года в пяти столичных надземных переходах планируют установить 10 лифтов для маломобильных жителей города. Работы по их оборудованию не помешают использованию объектов.