Столичные надземные переходы оборудуют 10 лифтами для маломобильных жителей

Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

До конца 2023 года в пяти столичных надземных переходах планируют установить 10 лифтов для маломобильных жителей города. Работы по их оборудованию не помешают использованию объектов. Диспетчеры будут круглосуточно контролировать аппараты.

Новые подъемники установят в уже существующие шахты. В них планируют провести утепление, вентиляцию, наладку электроснабжения и освещения. При этом нижние посадочные площадки оборудуют электроподогревом.

Кабины лифтов будут оснащены видеонаблюдением. Камеры также повесят на этажах надземных переходов. В случае возникновения внештатной ситуации диспетчеры вызовут оперативную дежурную бригаду.

В настоящее время работы по установке лифтов проводят в переходах на втором, девятом и 65-м километрах МКАД. Еще два подъемника появятся на 62-м и 77-м километрах, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном районе Покровское-Стрешнево появится подземный пешеходный переход под железнодорожными путями МЦД-2. Проектом предусматривается в том числе монтаж двух лифтов грузоподъемностью тысяча килограммов, предназначенных для маломобильных горожан.