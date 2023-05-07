Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные надземные переходы оборудуют 10 лифтами для маломобильных жителей

Полина Пашкина
Город
Столичные надземные переходы оборудуют 10 лифтами для маломобильных жителей
Фото: пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы

До конца 2023 года в пяти столичных надземных переходах планируют установить 10 лифтов для маломобильных жителей города. Работы по их оборудованию не помешают использованию объектов. Диспетчеры будут круглосуточно контролировать аппараты.

Новые подъемники установят в уже существующие шахты. В них планируют провести утепление, вентиляцию, наладку электроснабжения и освещения. При этом нижние посадочные площадки оборудуют электроподогревом.

Кабины лифтов будут оснащены видеонаблюдением. Камеры также повесят на этажах надземных переходов. В случае возникновения внештатной ситуации диспетчеры вызовут оперативную дежурную бригаду.

В настоящее время работы по установке лифтов проводят в переходах на втором, девятом и 65-м километрах МКАД. Еще два подъемника появятся на 62-м и 77-м километрах, передает официальный сайт мэра Москвы.

В столичном районе Покровское-Стрешнево появится подземный пешеходный переход под железнодорожными путями МЦД-2. Проектом предусматривается в том числе монтаж двух лифтов грузоподъемностью тысяча килограммов, предназначенных для маломобильных горожан.

Лифты городское хозяйство Москва
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Вера и верность: как сделать, чтобы и через сто лет День Победы был нас главным праздником

Александр Лосото
Александр Лосото

Эпидемия «болезни одиночества» распространилась по всему миру

Алексей Биргер
Алексей Биргер

Почему в России давно пора вводить смешанный вид службы: срочной и контрактной

Андрей Агафонов
Андрей Агафонов

«Вызов» не вывез: почему народ не идет в кино на фильм Шипенко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Милосердие поколения победителей

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Зачем в Киеве задрали юбку богине Кали

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бесславный финал: в преддверии Дня Победы ФСБ опубликовала новые архивные документы о самоубийстве Гитлера

Все мнения
О проекте