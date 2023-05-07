Доктор Мясников раскрыл опасность частого употребления зелени

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Употребление зелени может снизить риски развития болезни Альцгеймера, однако злоупотреблять этим продуктом не стоит. Об этом сообщил врач Александр Мясников.

По его словам, снижение рисков развития ряда болезней при употреблении зелени научно доказано. Все дело в кинзе, содержащей большое количество биологических активных веществ.

— Поглощая кинзу в огромных количествах, я глупею с меньшей скоростью и плюс получаю профилактику от какой-нибудь инфекции, — рассказал Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

При этом злоупотребление зеленью может привести к неприятным последствиям, предупредил врач. В частности, речь идет об образовании мочекаменной болезни. Кроме того, при приеме кроворазжижающих лекарств от зелени стоит отказаться.

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