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Приметы и советы

«Принцип здоровой тарелки»: как провести майские праздники без вреда для здоровья

Виктория Непомнищева

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Эксклюзивы ВМ
Общество
«Принцип здоровой тарелки»: как провести майские праздники без вреда для здоровья
Фото: shutterstock

Во время майских праздников многие переедают, употребляя много жирной пищи. Это весьма негативно отражается на состоянии здоровья, в том числе может появляться тяжестью в животе. Как избежать неприятных последствий после длинных выходных, «Вечерней Москве» рассказала врач-гастроэнтеролог федеральной сети многопрофильных медицинских центров «Клиника Фомина» Яна Степкина.

В первую очередь специалист порекомендовала начать вести здоровый образ жизни уже сейчас, до выхода на работу.

— Никакие ферменты при переедании не помогают, ферменты вообще не нужны желудку, вопреки знаменитому рекламному мифу, — подчеркнула Степкина.

Врач пояснила, что питаться следует по принципу здоровой тарелки. Это модель здорового питания, разработанная гарвардскими учеными в 2011 году.

— Метод позволяет без труда ежедневно формировать правильный рацион для себя и семьи. Меню получается сбалансированным по всем макронутриентам: белки, жиры, углеводы и клетчатка. Такой принцип питания помогает нормализовать вес и улучшить состояние здоровья, — рассказала собеседница «ВМ».

Суть методики заключается в разделении тарелки обычного диаметра (24–26 см) на три сектора:

  • Овощи и зелень

Они должны занимать примерно половину блюда. Норма потребления овощей за один прием пищи — около 200–300 грамм.

  • Белки

На белки отводится примерно 25 процентов площади блюда или около 100 грамм. Этот макронутриент — основной строительный элемент для тканей органов, мышц, костей, а еще источник жизненно необходимых аминокислот, цинка, железа, витамина B12 и так далее.

  • Медленные углеводы

Медленные углеводы занимают оставшуюся четверть тарелки, то есть около 100 грамм. Они насыщают организм энергией, дают силы и бодрость на весь день.

После праздников не стоит начинать сразу с разгрузочной диеты и голодовок, калораж нужно снижать постепенно, добавила Степкина.

В любой день — неважно праздничный он или нет — питаться нужно регулярно и избегать перееданий.

— Отличная идея облегчать некоторые рецепты блюд, например, заправлять салаты греческим йогуртом, сметаной вместо майонеза. А мясо запекать, а не жарить, — посоветовала врач.

Также необходимо избегать продуктов и напитков, содержащих фруктозу.

— И помните: не существует безопасной дозы алкоголя, — подчеркнула Степкина.

В заключение специалист посоветовала сместить акцент с еды, больше двигаться и гулять.

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