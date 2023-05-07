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Экс-госсекретарь Киссинджер предрек начало переговоров по Украине до конца года

Евгений Силаев
В мире
Экс-госсекретарь Киссинджер предрек начало переговоров по Украине до конца года
Фото: flickr/worldeconomicforum

Россия и Украина могут начать мирные переговоры до конца 2023 года. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

По его словам, украинский кризис близок к переломному моменту.

— Теперь, когда Китай выступил с мирной инициативой, все встанет на свои места. Я думаю, что к концу года мы будем говорить о начале переговорного процесса, — заявил Киссинджер в интервью CBS Sunday Morning.

5 мая врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление ВСУ в регионе может начаться уже в самое ближайшее время. Он также поделился информацией, согласно которой противник активным образом «подтягивает силы».

Бывший советник главы оборонного ведомства США полковник Дуглас Макгрегор накануне высказал свою точку зрения относительно внешнеполитических решений российской стороны. По мнению эксперта, президент Российской Федерации Владимир Путин пресек реализацию плана властей Соединенных Штатов по ослаблению и уничтожению страны, начав спецоперацию на Украине.

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