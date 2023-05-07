Премьера сериала «Позывной «Журавли» прошла в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Премьерный показ фильма из четырех серий о буднях фронтовой разведки «Позывной «Журавли» прошел 6 мая в Музее Победы. Об этом «Вечерней Москве» в воскресенье, 7 мая, сообщили в пресс-службе музея.

На премьере сериала присутствовал продюсер, режиссер-постановщик, соавтор сценария и исполнитель одной из ролей фильма Игорь Угольников.

— Сейчас не время для красных дорожек, но мы завершили работу над очень важным для нас проектом, и я хочу поблагодарить всю съемочную группу, всех наших партнеров и единомышленников, — заявил он.

Почетными гостями на премьере стали директор Музея Победы Александр Школьник, руководитель Департамента культуры города Москвы Александр Кибовский, председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова и другие.

Музей Победы предложил москвичам поздравить друг друга с Днем Победы онлайн-открытками в преддверии 9 Мая. В карточках отражены герои Отечества, исторические места, военная техника, гвоздики, георгиевская ленточка, ордена и медали, Вечный огонь, праздничный салют.

В день Победы, 9 мая, музей «Главные оружейные реликвии армии» на Поклонной горе, который является филиалом Музея Победы, откроет свои двери для посетителей бесплатно. Экспозиция будет работать с 10:00 до 22:00.