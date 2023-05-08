Посольство Украины впервые отказалось возлагать цветы к советским мемориалам в ФРГ

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Украинское посольство в Германии впервые отказалось возлагать венки и цветы к советским мемориалам в Берлине 8 мая. Об этом сообщили в пресс-службе украинской дипмиссии.

— Посольство Украины в ФРГ начинает в Берлине новый формат чествования Дня памяти и примирения 8 мая и всех жертв Второй мировой войны. Посол Украины в ФРГ Алексей Макеев и дипломаты посольства сознательно отказываются от возложения венков и цветов к советским мемориалам или местам с советской символикой, — говорится в сообщении.

Предполагается, что теперь украинский посол возложит цветы к центральному немецкому мемориалу «Нойе Вахе», который посвящен памяти жертв войн и тирании. После возложения цветом Макеев посетит Рейхстаг, передает РИА Новости.

Пользователи Twitter подвергли критике заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника после его слов о национальном флаге республики в Берлине. Он прокомментировал решение берлинских правоохранителей и обвинил их в том, что они «сошли с ума».

Речь идет о решении полиции Берлина, согласно которому 8 и 9 мая в городе будет запрещено использование флагов РФ и Украины возле советских мемориалов. Согласно инициативе, государственные знаки этих стран нельзя было размещать у советских мемориалов в Трептов-парке, Тиргартене и парке Шенхольцер-Хайде.