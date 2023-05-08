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Новое землетрясение произошло у Петропавловска-Камчатского

Евгений Белоусов
Происшествия
Новое землетрясение произошло у Петропавловска-Камчатского
Фото: shutterstock

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло возле Петропавловска-Камчатского. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Магнитуда сейсмособытия составила 4,4. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана в 134 километрах юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа, — говорится в сообщении.

Отмечается, что землетрясение не ощущалось в населенных пунктах региона, а в МЧС не поступало сообщений от граждан.

В апреле землетрясение магнитудой 5,8 произошло недалеко от города Петропавловск-Камчатский. Его очаг залегал на глубине 89 километров. Интенсивность толчка оценили примерно в четыре балла.

Ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев рассказал «Вечерней Москве», что в ближайшее десятилетие под влиянием глобального потепления в Европе участятся стихийные бедствия.

По его словам, в мире уже не первый год наблюдается тенденция: с одной стороны, глобально растут температуры, с другой — увеличивается число климатических аномалий.

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