«Засухи, ливни и ураганы»: климатолог Киселев предрек Европе десятилетие стихийных бедствий

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В ближайшее десятилетие под влиянием глобального потепления в Европе участятся стихийные бедствия. При этом последние пять лет регион и так страдает от засухи. Об этом «Вечерней Москве» рассказал ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.

Ранее о том, что Европу ожидают засуха и дефицит водных ресурсов, написала газета Politico. В статье издания приводится исследование Грацского технического университета (Австрия), которое подтверждает, что регион страдает от сильной засухи с 2018 года.

По словам собеседника «ВМ», в мире уже не первый год наблюдается тенденция: с одной стороны, глобально растут температуры, с другой — увеличивается число климатических аномалий. К последним относятся все: засухи, ливни, ураганы, штормы и так далее.

При этом европейский регион уже не первый год испытывает трудности из-за повышения средних температур в летний период.

— Сильные засухи, которые имели место в Европе в последние годы, наносят региону серьезный ущерб и с точки зрения сельского хозяйства, и с точки зрения всевозможной логистики. Ведь крупные реки, которые сильно обмеливают, — это транспортные артерии, — объяснил Киселев.

Как отмечает климатолог, основное средство борьбы с нежелательными проявлениями глобального потепления — замена источников энергии, связанных с ископаемым топливом, на «чистые» источники. К «чистым» относят геотермальную, а также ветро- и геоэнергетику.

Работа по переходу на альтернативную энергию в Европе ведется. Однако, как заметил эксперт, назвать ее полностью реализованной нельзя. Между тем если ничего не делать, то в ближайшие 10 лет температура в регионе будет повышаться. А вместе с этим произойдет и учащение негативных климатических явлений — засух, наводнений, ураганов, землетрясений и так далее.

К традиционным стихийным бедствия, которые могут обрушиться на Европу, добавится и новое.

— В последнее время еще появились так называемые волны тепла — это ситуация, когда на определенной территории в течение пяти дней и более температура превышает по крайней мере на пять градусов среднестатистическую норму, — заключил Киселев.

Напомним, прошлым летом Европу охватил экстремальный зной. Во многих странах столбики термометров обновили исторические максимумы температур, что привело к многочисленным негативным явлениям. Так, в Великобритании впервые в истории пересохли истоки Темзы. Кроме того, аномальная жара унесла жизни сотен европейцев и привела к разрушительным пожарам.