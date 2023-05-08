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Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление 8 мая

Евгений Белоусов

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Синоптики пообещали москвичам небольшое потепление 8 мая
Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В понедельник, 8 мая, в Москве ожидается переменная облачность и небольшое потепление. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра России.

— Температура воздуха в Москве составит от 11 до 13 градусов тепла, по области — от плюс 8 до плюс 13 градусов, — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-западный и северный с порывами до девяти метров в секунду. Атмосферное давление составит 760 миллиметров ртутного столба, уточняется на сайте Гидрометцентра.

В ночь с 6 на 7 мая температура воздуха в столичном регионе опустилась до минус 1,3 градуса, что сделало ее самой холодной за последние 24 года. По словам Тишковца, самые низкие показатели были замечены в Клину и Волоколамске.

По своему характеру погода в длинные майские выходные будет похожа на дни в начале апреля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она предупредила о возможном дожде и мокром снеге.

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