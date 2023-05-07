Прошедшая ночь в Московском регионе стала самой холодной за 24 года

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В ночь с 6 на 7 мая температура воздуха в столичном регионе опустилась до минус 1,3 градуса, что сделало ее самой холодной за последние 24 года. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщил ведущий специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что с момента появления метеостанции на ВДНХ в 1948 году лишь три раза 7 мая фиксировалась отрицательная температура. В последний раз это произошло в 1999 году, когда столбик термометра опустился до минус одного градуса.

— Минувшая ночь ознаменовалась заморозками, которые 7 мая случаются в Москве не чаще одного раза в 25 лет. Так, на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра застыл на отметке минус 1,3, — рассказал Тишковец.

По его словам, самые низкие показатели были замечены в Клину и Волоколамске. Там столбики термометров опускались до минус пяти и минус 4,6 градуса соответственно, пишет синоптик в своем Telegram-канале.

В столичном регионе до вторника, 9 мая, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков.

По своему характеру погода в длинные майские выходные будет похожа на дни в начале апреля. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» рассказала ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Она предупредила о возможном дожде и мокром снеге.

Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что температурный фон в столице придет в норму во второй половине мая. По его словам, в период с 11 по 14 мая в Москве ожидается постепенное повышение температуры.