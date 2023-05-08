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Фотовыставки в честь Дня Победы пройдут в парках и культурных центрах Москвы

Араз Салехов
Город
Фотовыставки в честь Дня Победы пройдут в парках и культурных центрах Москвы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В московских парках и культурных центрах пройдут фотовыставки, посвященные Победе в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

— Фотовыставки, приуроченные ко Дню Победы, можно будет увидеть в Парке Горького, в Саду имени Баумана, в Таганском, Бабушкинском, Гончаровском, Измайловском, Перовском парках, в усадьбе Воронцово, в парках «Фили», «Ходынское Поле», а также в парке имени Лужкова, — говорится в сообщении.

Также на улице Арбат около дома 17 будут продемонстрированы исторические кадры ВОВ и портреты ее героев, выставка продлится до 31 мая, передает агентство городских новостей «Москва».

В Музее Победы подготовили онлайн-программу, приуроченную к 9 Мая. В частности, гостей ждет выставка «От Кремля до Рейхстага». Благодаря представленным 80 работам посетители смогут совершить виртуальное путешествие от Кремля до Рейхстага вместе с советскими воинами-освободителями.

Совсем скоро наступит 9 Мая — 78-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этот день на главной площади страны традиционно пройдет парад. О военной технике, которую на нем покажут в 2023 году, а также о том, что презентовали на Красной площади в последние годы, — в материале «Вечерней Москвы».

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