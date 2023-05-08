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Адвокат Кудерко напомнила о самых частых штрафах по дороге на дачу

Араз Салехов
Общество
Адвокат Кудерко напомнила о самых частых штрафах по дороге на дачу
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

При поездке на дачу на автомобиле человеку необходимо освежить в памяти правила дорожного движения и возможные штрафы за их несоблюдение. Об этом заявила адвокат Елена Кудерко.

Так, важно помнить, что за отсутствие полиса ОСАГО человеку грозит штраф в размере 800 рублей. Его необязательно распечатывать: достаточно показать, например, с экрана мобильного устройства. В том случае, если нет возможности показать существующий полис, то штраф составит 500 рублей.

Кроме того, дачникам необходимо помнить, что ребенок не может ехать на коленях или без детского кресла. В обоих случаях штраф составит три тысячи рублей, передает агентство «Прайм».

В свою очередь член адвокатской палаты города Москва Алишер Захидов рассказал, как провести майские праздники и не нарваться на штрафы.

Адвокат Елена Пономарева в беседе с «Вечерней Москвой» напомнила, что россияне имеют право жарить шашлык на дачных участках исключительно при соблюдении ряда норм и правил. Так, необходимо учитывать силу ветра и расстояние до ближайших строений.

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