Грузовой автомобиль опрокинулся после ДТП на улице Подольских Курсантов

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Москва, улица Подольских Курсантов, 18к1 Карта всех событий

Грузовой автомобиль «Газель» опрокинулся после ДТП на улице Подольских Курсантов. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— На улице Подольских Курсантов, дом 18, произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из них опрокинулся, — говорится в сообщении.

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На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Накануне в районе дома № 51 по проспекту Андропова автомобиль сбил пешехода. В районе аварии незначительно затруднилось движение в сторону центра города.

Другое ДТП произошло на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.