Грузовой автомобиль опрокинулся после ДТП на улице Подольских Курсантов
Грузовой автомобиль «Газель» опрокинулся после ДТП на улице Подольских Курсантов. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На улице Подольских Курсантов, дом 18, произошло ДТП с участием двух автомобилей, один из них опрокинулся, — говорится в сообщении.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».
Накануне в районе дома № 51 по проспекту Андропова автомобиль сбил пешехода. В районе аварии незначительно затруднилось движение в сторону центра города.
Другое ДТП произошло на 238-м километре Центральной кольцевой автомобильной дороги. В результате столкновения пяти автомобилей пострадали три человека.