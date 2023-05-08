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Андрей Бочкарев сообщил об обустройстве новой зоны отдыха в Хамовниках

Араз Салехов
Город
Андрей Бочкарев сообщил об обустройстве новой зоны отдыха в Хамовниках
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новая зона отдыха появится в столичном районе Хамовники. Об этом в понедельник, 8 мая, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В Хамовниках — одном из центральных районов Москвы — появится комфортное пространство, где можно будет расслабиться в тишине и приятно провести время на деревянной террасе у воды, — сказал он.

Там специалисты обустроят пруд, площадь которого составит 2,6 тысячи квадратных метров, а вокруг него сделают парк для отдыха и прогулок. Для любителей здорового образа жизни и спорта на территории появится беговая дорожка с резиновым покрытием. Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, работы в рамках проекта начнутся уже в июне.

В свою очередь председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что девелопер инвестирует в благоустройство 330 миллионов рублей.

5 мая глава города Сергей Собянин сообщил, что работы по созданию парка «Яуза» к концу текущего года будут завершены на 80 процентов. По словам мэра, часть прогулочного экомаршрута в будущем парке пройдет вдоль берега пруда, другая — над водой.

25 апреля специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к обустройству новых экомаршрутов в парке «Яуза». Экотропа будет проходить со стороны Олонецкого проезда вдоль левого берега реки Яузы, маршрут свяжут с единым пешеходным пространством парка.

Благоустройство Москва Андрей Бочкарев
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