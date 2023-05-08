Москвичей пригласили на онлайн-курс по коррекции психологических проблем

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Москвичей пригласили на новый онлайн-курс «Герой или жертва: как начать управлять своей жизнью и избавиться от зависимости от чужого мнения». Об этом в понедельник, 8 мая, сообщили в пресс-службе мэра и правительства города.

— Слушатели познакомятся с современными методами коррекции психологических проблем, которые мешают реализоваться в профессиональном плане и личной жизни, достигать поставленных целей, — говорится в сообщении.

В рамках курса психологи помогут осознать и скорректировать негативные жизненные установки, которые мешают успешной самореализации. Первое занятие состоится 11 мая, его посвятят понятию «социальное одобрение». Как сообщает официальный сайт мэра Москвы, автором курса является Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса «Техноград» на ВДНХ.

Недавно жительниц Москвы пригласили пройти бесплатный онлайн-курс «Как найти предназначение и построить дело жизни. Психологический практикум» от городского проекта «Мама онлайн» комплекса «Техноград» на Выставке достижений народного хозяйства. Участницы занятий смогут сделать первые шаги в предпринимательстве, сменить сферу деятельности и раскрыть свои таланты.

В мае в Москве также пройдут бесплатные занятия для самозанятых и предпринимателей.